"الاستثمار" الكويتية تعتزم التخارج من بنك الخليج

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، عن عزمها بيع حصتها في بنك الخليج البالغة 16% بعدد أسهم 490.1 مليون سهم.

وأضاف بأن الهيئة العامة للاستثمار ستقوم بتكليف وكيل لبيع الحصة، حيث تبلغ القيمة السوقية لحصة الهيئة في بنك الخليج بحسب آخر إغلاق للسهم 153 مليون دينار.يذكر أن عملية تخارج الهيئة من البنوك الكويتية تعد الأكبر منذ بيع حصتها في بنك بوبيان خلال 2009.