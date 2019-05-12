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إبراهيم سعيد: "زيدان موهبة كبيرة.. ولا خلاف لى مع رانيا يوسف"

الأحد 12/مايو/2019 - 10:10 م
إبراهيم سعيد: زيدان موهبة كبيرة.. ولا خلاف لى مع رانيا يوسف
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مريم الشريف
 
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أكد كابتن ابراهيم سعيد، أن كابتن محمد زيدان موهبة كبيرة جدا ولاعب محترف، لولا إصابته هى التى عطلته، لافتا إلى أنه من اللاعيبه التى يرتاح حينما يشاهدها فى الملعب.


وفى سياق منفصل أوضح "سعيد" خلال لقائه فى برنامج "شيخ الحارة" المعروض على قناة القاهرة والناس، أن تعليقه على تصريح رانيا يوسف بأن الرجل اللبنانى أكثر نظافة من المصرى، يعود إلى إنه رآه إهانه له كرجل مصرى، لذلك قال "هى بتستحمى أساسا"، مشيرا إلى أنه يحبها ويعتز بها على المستوى الشخصي.
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