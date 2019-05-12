مفتي الجمهورية: جنودنا حققوا أكبر ملحمة نصر في التاريخ وهم صائمون

علق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على ترك البعض للعمل للتفرغ للعبادة خلال شهر رمضان، مؤكدًا أنها من المفاهيم الخاطئة، وأن الله تبارك وتعالى أعلى من قيمة العمل.



