مفتي الجمهورية: جنودنا حققوا أكبر ملحمة نصر في التاريخ وهم صائمون
الأحد 12/مايو/2019 - 10:08 م
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
علق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على ترك البعض للعمل للتفرغ للعبادة خلال شهر رمضان، مؤكدًا أنها من المفاهيم الخاطئة، وأن الله تبارك وتعالى أعلى من قيمة العمل.
وأضاف "علام"، خلال برنامجه "اللهم أعنا"، المذاع على راديو "9090" مساء اليوم الأحد، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أعلى من قيمة العمل جدًا، متابعًا: "مصر العظيمة التي انتصرت بسواعد جنودها في حرب العاشر من رمضان وجاهدوا في سبيل الله صائمين، وحققوا بعرقهم ودمائهم أكبر ملحمة نصر في التاريخ، هي التي ستنهض بسواعد أبنائها العاملين".
Advertisements