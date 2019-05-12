ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفتي الجمهورية: جنودنا حققوا أكبر ملحمة نصر في التاريخ وهم صائمون

الأحد 12/مايو/2019 - 10:08 م
مفتي الجمهورية: جنودنا حققوا أكبر ملحمة نصر في التاريخ وهم صائمون
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
علق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على ترك البعض للعمل للتفرغ للعبادة خلال شهر رمضان، مؤكدًا أنها من المفاهيم الخاطئة، وأن الله تبارك وتعالى أعلى من قيمة العمل.

وأضاف "علام"، خلال برنامجه "اللهم أعنا"، المذاع على راديو "9090" مساء اليوم الأحد، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أعلى من قيمة العمل جدًا، متابعًا: "مصر العظيمة التي انتصرت بسواعد جنودها في حرب العاشر من رمضان وجاهدوا في سبيل الله صائمين، وحققوا بعرقهم ودمائهم أكبر ملحمة نصر في التاريخ، هي التي ستنهض بسواعد أبنائها العاملين".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
0
x
22:00
0
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
1
x
20:30
0
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
0
x
16:00
0
تشيلسي
ليفربول
2
x
16:00
0
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
0
x
16:00
2
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
2
x
16:00
2
إيفرتون
بيرنلي
1
x
16:00
2
آرسنال
برايتون
1
x
16:00
4
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
2
x
18:30
0
خيتافي
ريال سوسييداد
3
x
18:30
1
ريال مدريد
فالنسيا
2
x
18:30
1
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
1
x
18:30
1
إشبيلية