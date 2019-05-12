هازارد يعلن رحيله عن تشيلسي

أكد البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي تشيلسي الانجليزي، أنه اتخذ قراره النهائي حول مستقبله ورأيه تجاه الرحيل واللعب في صفوف نادي ريال مدريد في فترة الميركاتو الصيفي.

وقال هازارد، في تصريحات صحفية: "لقد اتخذت قراري حول مستقبلي، مازلت انتظر مثلكم ومثل الجماهير لقد أردت أن أقوم بِحَل هذه المسألة بشكل أسرع ولكن هذا لم يحدث، لقد أخبرت تشيلسي قبل بضعة أسابيع".

وتابع حديثه: "تواجد الفريق في الأربع الأوائل لن يغير شيء من قراري المسبق، القرار ليس بيدي وحدي لذلك علي الانتظار إلى ما بعد نهائي اليوروبا ليج".

وقدم هازارد موسماً مميزاً مع تشيلسي فقد كان الأكثر مساهمةً بالأهداف في الدوري الانجليزي الممتاز بـ 31 هدفاً "صناعة وتسجيل".