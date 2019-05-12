إبراهيم سعيد: "أنا مش بتاع ستات وتزوجت أربع مرات"







وأوضح "سعيد" خلال لقائه فى برنامج "شيخ الحارة" المعروض على قناة القاهرة والناس، أن النساء لم يؤثروا على حياته الكروية،مضيفا: "اللى يأثر عليه بقطع رجله".

قال كابتن إبراهيم سعيد، أنه ليس شخص "بتاع ستات" كما يصفه البعض، لافتا إلى أنه تزوج أربع مرات.