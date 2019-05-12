ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إبراهيم سعيد: "أنا مش بتاع ستات وتزوجت أربع مرات"

الأحد 12/مايو/2019 - 10:05 م
إبراهيم سعيد: أنا مش بتاع ستات وتزوجت أربع مرات
Advertisements
طباعة
مريم الشريف
 
Advertisements
قال كابتن إبراهيم سعيد، أنه ليس شخص "بتاع ستات" كما يصفه البعض، لافتا إلى أنه تزوج أربع مرات.


وأوضح "سعيد" خلال لقائه فى برنامج "شيخ الحارة" المعروض على قناة القاهرة والناس، أن النساء لم يؤثروا على حياته الكروية،مضيفا: "اللى يأثر عليه بقطع رجله".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
0
x
22:00
0
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
1
x
20:30
0
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
0
x
16:00
0
تشيلسي
ليفربول
2
x
16:00
0
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
0
x
16:00
2
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
2
x
16:00
2
إيفرتون
بيرنلي
1
x
16:00
2
آرسنال
برايتون
1
x
16:00
4
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
2
x
18:30
0
خيتافي
ريال سوسييداد
3
x
18:30
1
ريال مدريد
فالنسيا
2
x
18:30
1
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
1
x
18:30
1
إشبيلية