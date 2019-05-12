إبراهيم سعيد: "أنا مش بتاع ستات وتزوجت أربع مرات"
الأحد 12/مايو/2019 - 10:05 م
مريم الشريف
Advertisements
Advertisements
قال كابتن إبراهيم سعيد، أنه ليس شخص "بتاع ستات" كما يصفه البعض، لافتا إلى أنه تزوج أربع مرات.
وأوضح "سعيد" خلال لقائه فى برنامج "شيخ الحارة" المعروض على قناة القاهرة والناس، أن النساء لم يؤثروا على حياته الكروية،مضيفا: "اللى يأثر عليه بقطع رجله".
وأوضح "سعيد" خلال لقائه فى برنامج "شيخ الحارة" المعروض على قناة القاهرة والناس، أن النساء لم يؤثروا على حياته الكروية،مضيفا: "اللى يأثر عليه بقطع رجله".
Advertisements