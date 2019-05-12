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ملخص أحداث الحلقة السابعة من "دفعة القاهرة"

الأحد 12/مايو/2019 - 10:02 م
ملخص أحداث الحلقة السابعة من دفعة القاهرة
دفعة القاهرة
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شيماء عطية
 
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شهدت الحلقة السابعة من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" اشتعلال الخلاف بين الشباب، وانتقالهم للإقامة مع يوسف، فيما ذهبت لطيفة للإقامة مع الفتيات.



وكشف ناصر عن حبه للممثلة زيزينيا، وطالبها بالزواج منه وهو ما وافقته عليه، وأُلقى القبض على "عدنان" بعدما ذهب للمطالعة في لقاء شبابي ليكتشف أنه اجتماع سياسي، واعتذر "فهد" ل"يوسف" وطالبه بتبليغ اعتذاره للشباب وانتظاره عودتهم للمنزل.



"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري سحمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.

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