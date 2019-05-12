السفير السعودي في الخرطوم: نتمنى لشعوب الأمتين الخير
الأحد 12/مايو/2019 - 09:56 م
الفجر السعودي
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أكد السفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر، أن السعودية تتمنى لشعوب الأمتين العربية والإسلامية الخير، مبينا أن الاستجابة الكبيرة لدعوة حفل الإفطار السنوي الذي أقيم في فندق السلام روتانا اليوم الأحد تؤكد المكانة الكبيرة التي تحظى بها السعودية لدى الشعب السوداني والشعوب الأخرى.
وهنأ في كلمته خلال الحفلة، الأمتين العربية والإسلامية، والشعب السوداني بحلول رمضان المبارك، متمنيا للجميع قبول أعمالهم الصالحة وأن يعيده عليهم باليمن والخير والبركات.
حضر الإفطار السنوي أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي، ومسؤولون من المجلس العسكري وعدد من المسؤوليين وقادة العمل الدعوي والإسلامي ورموز المجتمع والطرق الصوفية والإدارة الأهلية والإعلاميين وعدد من أعضاء السفارة.
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