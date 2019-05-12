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إبراهيم سعيد: "حسام حسن ماشى بنظرية المؤامرة.. ورضا عبد العال طيب"

الأحد 12/مايو/2019 - 10:00 م
إبراهيم سعيد: حسام حسن ماشى بنظرية المؤامرة.. ورضا عبد العال طيب
إبراهيم سعيد
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مريم الشريف
 
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قال كابتن ابراهيم سعيد، أن كابتن حسام حسن، اسم كبير فى كرة القدم، لكن لديه أزمة تتمثل فى إعتقاده بأن كل الناس ضده، أى يسير بنظرية المؤامرة ف حياته.


"سعيد" علق خلال لقائه فى برنامج "شيخ الحارة" المعروض على قناة القاهرة والناس على، رأيه فى كابتن رضا عبد العال قائلا: "شخصية رائعة وطيبة كان، بيلبس رقم 4 اللى طول عمرى نفسى البسه ما صدقت انه مشى عشان أخد رقم 4".
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