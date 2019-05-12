إبراهيم سعيد: "حسام حسن ماشى بنظرية المؤامرة.. ورضا عبد العال طيب"
الأحد 12/مايو/2019 - 10:00 م
مريم الشريف
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قال كابتن ابراهيم سعيد، أن كابتن حسام حسن، اسم كبير فى كرة القدم، لكن لديه أزمة تتمثل فى إعتقاده بأن كل الناس ضده، أى يسير بنظرية المؤامرة ف حياته.
"سعيد" علق خلال لقائه فى برنامج "شيخ الحارة" المعروض على قناة القاهرة والناس على، رأيه فى كابتن رضا عبد العال قائلا: "شخصية رائعة وطيبة كان، بيلبس رقم 4 اللى طول عمرى نفسى البسه ما صدقت انه مشى عشان أخد رقم 4".
"سعيد" علق خلال لقائه فى برنامج "شيخ الحارة" المعروض على قناة القاهرة والناس على، رأيه فى كابتن رضا عبد العال قائلا: "شخصية رائعة وطيبة كان، بيلبس رقم 4 اللى طول عمرى نفسى البسه ما صدقت انه مشى عشان أخد رقم 4".
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