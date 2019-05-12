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غضب من بلطجة "السايس" أمام محكمة إمبابة.. والأهالي يناشدون الداخلية

الأحد 12/مايو/2019 - 09:56 م
غضب من بلطجة السايس أمام محكمة إمبابة.. والأهالي يناشدون الداخلية
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ناشد أهالي منطقة المحكمة بشارع السودان بإمبابة، قطاع المرور بوزارة الداخلية وقسم شرطة إمبابة، سرعة التدخل وإنقاذهم من أحد البلطجية والذي يزعم تعيينه سايس من قبل إدارة المحكمة.

حيث يقوم بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين وأهالي المنطقة أثناء الانتظار، بحجة أن المكان أمام المحكمة جراج رغم أن إدارة المرور وضعت لافتة مكتوب عليها ممنوع الوقوف قطعيا، نظرا لوجود أعمال محطة مترو شارع السودان.

وطالب الأهالي الجهات المختصة بسرعة التدخل والقضاء على ظاهرة بلطجة السايس، خاصة وأنهم في حال عدم دفع أموال الانتظار لدقائق يعرضهم لأعمال البلطجة وتكسير السيارة.
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