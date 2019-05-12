ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عملية أمنية في القطيف السعودية تطيح ب 8 إرهابيين (فيديو)

الأحد 12/مايو/2019 - 09:14 م
عملية أمنية في القطيف السعودية تطيح ب 8 إرهابيين (فيديو)
ارشيفية
Advertisements
طباعة
عمرو سمير
 
Advertisements
أعلنت الشرطة السعودية أنها قتلت 8 عناصر من "خلية إرهابية" في القطيف شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث باسم أمن الدولة قوله إن "الخلية الإرهابية كانت تخطط لعمليات تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية".

وأضاف المتحدث أن "المسلحين قتلوا في تبادل إطلاق نار مع الشرطة التي حاصرتهم في شقة سكنية في حي سبانس ببلدة تاروت".

ووفقا للبيان المنشور على الوكالة الرسمية أكد المتحدث الرسمي أن العملية الأمنية لم تسفر عن إصابة "أي من الساكنين أو المارة بذلك الموقع أو رجال الأمن بأي أذى".

وما تزال الجهات الأمنية المختصة، بحسب ما ذكرته مداد نيوز، "تباشر مهامها في الموقع".

Advertisements
المزيد عن: خلية إرهابية القطيف الشرطة السعودية السعودية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
-
x
22:00
-
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
-
x
20:30
-
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
0
x
16:00
0
تشيلسي
ليفربول
2
x
16:00
0
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
0
x
16:00
2
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
2
x
16:00
2
إيفرتون
بيرنلي
1
x
16:00
2
آرسنال
برايتون
1
x
16:00
4
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
1
x
18:30
0
خيتافي
ريال سوسييداد
1
x
18:30
1
ريال مدريد
فالنسيا
2
x
18:30
1
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
1
x
18:30
0
إشبيلية