عملية أمنية في القطيف السعودية تطيح ب 8 إرهابيين (فيديو)

أعلنت الشرطة السعودية أنها قتلت 8 عناصر من "خلية إرهابية" في القطيف شرقي البلاد.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث باسم أمن الدولة قوله إن "الخلية الإرهابية كانت تخطط لعمليات تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية".





وأضاف المتحدث أن "المسلحين قتلوا في تبادل إطلاق نار مع الشرطة التي حاصرتهم في شقة سكنية في حي سبانس ببلدة تاروت".





ووفقا للبيان المنشور على الوكالة الرسمية أكد المتحدث الرسمي أن العملية الأمنية لم تسفر عن إصابة "أي من الساكنين أو المارة بذلك الموقع أو رجال الأمن بأي أذى".



