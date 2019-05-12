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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر yaLlA sHoOt NoW

الأحد 12/مايو/2019 - 09:14 م
يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر yaLlA sHoOt NoW
الزمالك والداخلية
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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر yaLlA sHoOt NoW
أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل الفريق لخوض مباراة الداخلية ، بالجولة ال 32 لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم ، والتي ستنطلق في العاشرة مساء ، على ملعب بتروسبورت .
وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة الداخلية .
يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر yaLlA sHoOt NoW

عماد السيد في حراسة المرمى

محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - بهاء مجدى – حمدي النقاز في خط الدفاع

طارق حامد - محمود عبد العزيز- محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - ابراهيم حسن في خط الوسط

عمر السعيد في خط الهجوم

ويتواجد على دكة البدلاء : عمر صلاح حارس مرمي - كماتشو - محمد ابراهيم - احمد سيد زيزو - حميد احداد - محمد عنتر - عبد الله جمعه


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