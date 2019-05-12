يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر yaLlA sHoOt NoW

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل الفريق لخوض مباراة الداخلية ، بالجولة ال 32 لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم ، والتي ستنطلق في العاشرة مساء ، على ملعب بتروسبورت .

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة الداخلية .

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر yaLlA sHoOt NoW





عماد السيد في حراسة المرمى





محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - بهاء مجدى – حمدي النقاز في خط الدفاع





طارق حامد - محمود عبد العزيز- محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - ابراهيم حسن في خط الوسط





عمر السعيد في خط الهجوم





ويتواجد على دكة البدلاء : عمر صلاح حارس مرمي - كماتشو - محمد ابراهيم - احمد سيد زيزو - حميد احداد - محمد عنتر - عبد الله جمعه







