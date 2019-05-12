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غدًا.. إنطلاق ندوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ بجنيف

الأحد 12/مايو/2019 - 09:07 م
غدًا.. إنطلاق ندوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ بجنيف
الاتحاد الدولى للاتصالات
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الفجر الاقتصادي
 
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تنطلق غدًا الإثنين الندوة الثالثة عشر بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ، واجتماع لجنة الدراسات 5 "البيئة وتغير المناخ واقتصاد التدوير"، الذى ينظمه قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولى للاتصالات خلال الفترة من 13 إلى 22 مايو فى مدينة جنيف بسويسرا.
 
وينظم الندوة الاتحاد الدولى للاتصالات بالاشتراك مع أمانة اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وموضوع ندوة هذا العام هو "دور التكنولوجيات المتقدمة فى مكافحة تغير المناخ وتحقيق اقتصاد تدوير". وتهدف الندوة إلى تحفيز الحوارات العالمية بشأن استخدام التكنولوجيات المتقدمة لتفعيل التدابير المتعلقة بالمناخ واقتصاد التدوير.

ويتزامن انعقاد الندوة مع اجتماع لجنة الدراسات 5، حيث تركز لجنة الدراسات 5 على الدراسات المتعلقة بمنهجيات تقييم آثار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تغير المناخ ونشر مبادئ توجيهية لاستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة تراعى البيئة. وبموجب المهام المنوطة باللجنة فيما يتعلق بالبيئة، فإنها مسؤولة أيضًا عن دراسة منهجيات التصميم للحد من الآثار البيئية السلبية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمخلفات الإلكترونية، مثلاً من خلال تدوير مرافق وتجهيزات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جدير بالذكر أن مصر تشغل منصب نائب رئيس لجنة الدراسات 5 للفترة من 2016 إلى 2020، كما شغلت منصب مقرر السؤال رقم 7 حول "اقتصاد التدوير بما فى ذلك المخلفات الإلكترونية"، وأيضًا مساعد مقرر سؤال 9 "حول تغير المناخ وتقييم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأهداف التنمية المستدامة" وكذلك نائب رئيس كل من المجموعة العربية والأفريقية، بالإضافة إلى ذلك، تُعد مصر أحد أقدم الأعضاء فى الاتحاد الدولى للاتصالات ولها 16 جهة تحمل عضوية قطاعات الاتحاد وتنتمى جميعها إلى القطاع الخاص، كما أن مصر من الأعضاء المؤسسين فى مبادرة الشراكة من أجل ربط العالم.

تأسس الاتحاد الدولى للاتصالات عام 1865 وهو وكالة تابعة للأمم المتحدة مُتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويعمل الاتحاد على تيسير عملية الاتصال الدولى فى شبكات الاتصالات وتوزيع الطيف الراديوى ومدارات الأقمار الصناعية، وتصميم المعايير التقنية التى تضمن التواصل بين الشبكات والتقنيات بصورة سلسة، والسعى إلى تحسين نفاذ المجتمعات غير المخدومة فى شتى أنحاء العالم إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
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