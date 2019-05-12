لاعب الزمالك عن استبعاده من قائمة مباراة الداخلية: دع الله ينتقم منك
الأحد 12/مايو/2019 - 09:05 م
أحمد الهواري
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علق محمد حسن لاعب وسط نادي الزمالك على استبعاده من قائمة مباراة الداخلية في الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري التي ستنطلق في الساعة العاشرة مساء اليو على ملعب بتروسبورت.
وكتب محمد حسن عبر
حسابه على فيس بوك "دع الله ينتقم لك" في إشارة إلى استبعاد كريستيان
جروس المدير الفني للزمالك من قائمة مباراة الداخلية
تشكيل الزمالك أمام الداخلية
حراسة المرمى: عماد السيد
خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمد
عبد السلام - بهاء مجدي – حمدي النقاز
خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد
العزيز- محمود عبد المنعم كهربا – يوسف أوباما - إبراهيم حسن
خط الهجوم: عمر السعيد
ويتواجد على دكة البدلاء: عمر
صلاح حارس مرمي - كماتشو - محمد إبراهيم - أحمد سيد زيزو - حميد أحداد - محمد عنتر
- عبد الله جمعة
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