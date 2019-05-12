ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأمين العام للأمم المتحدة يغير جدول زياراته في رمضان

الأحد 12/مايو/2019 - 08:56 م
الأمين العام للأمم المتحدة يغير جدول زياراته في رمضان
أنطونيو غوتيريش
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن زيارته إلى نيوزيلندا تأتي في إطار تضامن الهيئة الدولية مع ضحايا كرايست تشيرتش وعائلاتهم والمجتمع في المدينة ومع شعب وحكومة البلاد.

وقال في مؤتمر صحفي في مدينة أوكلاند بصحبة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، "هذه المرة، قررت أن أقوم بزيارة تضامنية في شهر رمضان لمجتمع كرايست تشيرتش، لأشيد بشجاعتهم وقدرتهم على التحمل، ولأشيد أيضا بما أبداه شعب وحكومة نيوزيلندا من وحدة استثنائية وتضامن".

وأشاد الأمين العام بالتدابير التي اتخذتها رئيسة الوزراء النيوزيلندية في أعقاب الهجمات، قائلا: "دعوتك لاتخاذ إجراء لمنع الجوانب السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت المتعلقة بخطاب الكراهية هي بالطبع شيء مهم للغاية بالنسبة لنا".

وبدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جولة في جنوب المحيط الهادئ بزيارة إلى نيوزيلندا، هيمن عليها تأكيده على الحاجة إلى محاربة خطاب الكراهية بعد هجمات كرايست تشيرتش، وأيضا التصدي لتغير المناخ الذي يؤثر بشكل مباشر على الدول الجزرية في المنطقة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
-
x
22:00
-
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
-
x
20:30
-
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
0
x
16:00
0
تشيلسي
ليفربول
2
x
16:00
0
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
0
x
16:00
2
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
2
x
16:00
2
إيفرتون
بيرنلي
1
x
16:00
2
آرسنال
برايتون
1
x
16:00
4
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
1
x
18:30
0
خيتافي
ريال سوسييداد
1
x
18:30
1
ريال مدريد
فالنسيا
2
x
18:30
1
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
1
x
18:30
0
إشبيلية