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نقل الطفل اليمني رواف إلى الرياض.. تنفيذا لأمر ولي العهد

الأحد 12/مايو/2019 - 08:59 م
نقل الطفل اليمني رواف إلى الرياض.. تنفيذا لأمر ولي العهد
محمد آل جابر
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الفجر السعودي
 
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أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، أنه تنفيذا لأمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمعالجة الطفل اليمني رواف آل عوفان على حسابه الخاص، تم ترتيب نقل رواف إلى الرياض برفقة والده وبرعاية فريق طبي سعودي.


وأوضح آل جابر في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، أنه يجري حاليا فحص الطفل وتقييم حالته في أحد المستشفيات التخصصية بالرياض.

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