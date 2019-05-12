أوباميانج يسجل رقما قياسيا مميزا بعد تتويجه بالحذاء الذهبي

تمكن الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال من قياده فريقه للفوز على بيرنلي في الجولة الأخيرة من البريميرليج بثلاثة أهداف مقابل هدف كان نصيبه منهم هدفين.





وتمكن اللاعب من الفوز بجائزة الحذاء الذهبي التي يتم منحها لهداف الدوري الإنجليزي عن الموسم الجاري 2018 – 2019 مناصفة مع محمد صلاح وساديو ماني بعدما سجل الثلاثي 22 هدفاً.





وفي تقرير مطول أكدت شبكة " سكواكا " الخاصة بالإحصائيات أن أوباميانج أصبح اللاعب الأول في التاريخ الذي يتوج هداف للدوري الإنجليزي والدوري الألماني.





وكان اللاعب قد حصل على هداف البوندسليجا في الموسم 2016 – 2017 حينما كان لاعباً لبروسيا دورتموند حينما سجل 31 هدفاً.



