تشكيل الزمالك أمام الداخلية.. عبد الله جمعة "مفاجأة" الدكة
الأحد 12/مايو/2019 - 09:01 م
أحمد الهواري ورامي بشاي
Advertisements
Advertisements
أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل الفريق لخوض مباراة الداخلية في الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم ، والتي ستنطلق في العاشرة مساء ، على ملعب بتروسبورت.
تشكيل الزمالك أمام الداخلية
حراسة المرمى: عماد السيد
خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - بهاء مجدي – حمدي النقاز
خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز- محمود عبد المنعم كهربا – يوسف أوباما - إبراهيم حسن
خط الهجوم: عمر السعيد
ويتواجد على دكة البدلاء : عمر صلاح حارس مرمي - كماتشو - محمد إبراهيم - أحمد سيد زيزو - حميد أحداد - محمد عنتر - عبد الله جمعة
Advertisements
- مفاجأت في تشكيل الزمالك أمام إنبي
- عاجل.. تشكيل الزمالك أمام سموحة
- قائمة الزمالك أمام الدخلية: غياب النقاز وساسي وكاسونجو.. وعودة مجدي وعبد السلام
- أوباما وكاسونجو يقودان هجوم الزمالك أمام الجونة
- تشكيل ناري للزمالك أمام المقاولون العرب
- عزيز الشافعي يدعم الزمالك أمام المقاولون
- عاجل.. تشكيل ناري للزمالك أمام سموحة
- عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام النجم الساحلي
- عاجل.. تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة
- جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية