تشكيل الزمالك أمام الداخلية.. عبد الله جمعة "مفاجأة" الدكة

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل الفريق لخوض مباراة الداخلية في الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم ، والتي ستنطلق في العاشرة مساء ، على ملعب بتروسبورت.





تشكيل الزمالك أمام الداخلية









حراسة المرمى: عماد السيد









خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - بهاء مجدي – حمدي النقاز









خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز- محمود عبد المنعم كهربا – يوسف أوباما - إبراهيم حسن









خط الهجوم: عمر السعيد









ويتواجد على دكة البدلاء : عمر صلاح حارس مرمي - كماتشو - محمد إبراهيم - أحمد سيد زيزو - حميد أحداد - محمد عنتر - عبد الله جمعة