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تشكيل الزمالك أمام الداخلية.. عبد الله جمعة "مفاجأة" الدكة

الأحد 12/مايو/2019 - 09:01 م
تشكيل الزمالك أمام الداخلية.. عبد الله جمعة مفاجأة الدكة
عبد الله جمعة
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أحمد الهواري ورامي بشاي
 
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أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل الفريق لخوض مباراة الداخلية في الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم ، والتي ستنطلق في العاشرة مساء ، على ملعب بتروسبورت.

تشكيل الزمالك أمام الداخلية


حراسة المرمى: عماد السيد


خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - بهاء مجدي – حمدي النقاز


خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز- محمود عبد المنعم كهربا – يوسف أوباما - إبراهيم حسن 


خط الهجوم: عمر السعيد


ويتواجد على دكة البدلاء : عمر صلاح حارس مرمي - كماتشو - محمد إبراهيم - أحمد سيد زيزو - حميد أحداد - محمد عنتر - عبد الله جمعة

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