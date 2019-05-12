ياسر جلال بعد "رحيم".. تحدي جديد في "لمس أكتاف".. والجمهور: مشاهده مع فتحي عبد الوهاب مباراة تمثيلية

بعد نجاح النجم ياسر جلال، في مسلسله الأخير "رحيم" وبعد عرض مسلسل "لمس أكتاف" أصبح في تحدي جديد مع الجمهور وخاصة بدور "أدهم"، وتعاطف معه العديد من الجمهور نظرا لمهاجمته وحبسه.









وأشاد الجمهور بمشاهده وخاصة مع مشاهده مع النجم فتحي عبد الوهاب، ووصفها الجمهور بالمباراة التمثيلية وذلك نظرا لتميز الاثنين، وتركيزهم في أدق تفاصيل الشخصيات سواء لأدهم أو لحمزة.







