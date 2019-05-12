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ياسر جلال بعد "رحيم".. تحدي جديد في "لمس أكتاف".. والجمهور: مشاهده مع فتحي عبد الوهاب مباراة تمثيلية

الأحد 12/مايو/2019 - 08:54 م
ياسر جلال بعد رحيم.. تحدي جديد في لمس أكتاف.. والجمهور: مشاهده مع فتحي عبد الوهاب مباراة تمثيلية
ياسر جلال
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يارا أحمد
 
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بعد نجاح النجم ياسر جلال، في مسلسله الأخير "رحيم" وبعد عرض مسلسل "لمس أكتاف" أصبح في تحدي جديد مع الجمهور وخاصة بدور "أدهم"، وتعاطف معه العديد من الجمهور نظرا لمهاجمته وحبسه.



وأشاد الجمهور بمشاهده وخاصة مع مشاهده مع النجم فتحي عبد الوهاب، ووصفها الجمهور بالمباراة التمثيلية وذلك نظرا لتميز الاثنين، وتركيزهم في أدق تفاصيل الشخصيات سواء لأدهم أو لحمزة.



مسلسل "لمس أكتاف" يعرض حصريا على قناة "CBC" من بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغني، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبي، لطيفة فهمي، رانيا شاهين، مجدي فكري، شريف الدسوقى، عزوز عادل، ومن تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، إنتاج شركة سينرجي.

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