حسام موافي يحذر مرضى الضغط: ملح الطعام عدوكم الأول والأخير (فيديو)

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن العدو الأول والأخير لمريض ضغط الدم هو ملح الطعام "كلوريد الصوديوم"؛ في الطعام، والجبن، والمعلبات.





وأضاف "موافي"، خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن الكثيرون منعوا استخدام ملح الطعام وتم شفائهم من الضغط، متابعًا: "والمسألة مسألة تعود، وممكن تعوضوا نقص الملح بالليمون أو الثوم أوالبصل وغيره".



