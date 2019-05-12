"سياسية وسياحية واقتصادية".. مكاسب مصر من استضافة الأمم الإفريقية 2019

تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو لـ 19 يوليو، بعدما سحب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف، تنظيم البطولة من الكاميرون بسبب تأخر إنجاز البنية التحتية والملاعب.

وتقدم "الفجر" خلال السطور القادمة، أبرز المكاسب التي تحققها مصر من استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية.





تحقيق أهداف القيادة السياسية

يقول النائب نادر مصطفي، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية يحقق هدف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورغبته في زيادة الروابط القائمة بين مصر ودول القارة السمراء، مشيرا إلى أن مصر حققت شوطا كبيرا فى تنمية العلاقات مع القارة السمراء.

إعادة فتح الملاعب المجمدة وعودة الجماهير

وقال النائب سمير البطيخي، إن فوز مصر بتنظيم البطولة يبعث برسالة للعالم بأن مصر آمنة مستقرة ولا يوجد ما يشيعه البعض كذبا حول حقيقة الأوضاع، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يمثل دعاية مجانية لمصر في كل دول العالم.

وستمنح البطولة الاستادات المجمدة في مصر الحياة من جديد، في ظل خروج استاد القاهرة واستاد الكلية الحربية واستاد الدفاع الجوى واستاد بورسعيد، من استضافة مباريات الدوري والمنتخب، لأسباب أمنية.





ترويج للسياحة المصرية

وأكد سمير البطيخي، أن كرة القدم تحظى باهتمام كبير على مستوى العالم، وهذا يعنى أن بطولة أمم أفريقا ستكون محط أنظار الجميع من مختلف بلدان العالم، وهذا الأمر يمثل ترويجا للسياحة المصرية، بالإضافة لتحقيق مكاسب على المستوى المادي، وأبرز هذه المكاسب عودة الجمهور للمدرجات مرة أخرى.





ويقول الخبير السياحي الدكتور عاطف عبداللطيف، إن كل الظروف تؤول إلى عودة انتعاش السياحة في مصر بشكل كبير، لافتا إلى أن عوائد هذا المحفل الرياضي بما لا يقل عن متوسط إنفاق 1000 دولار لكل فرد من الجمهور المشارك، ويتبقى لنا التأكد من جاهزيتنا لاستقبال كل هذه الوفود.





وأكد النائب مجدى بيومي، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، أن البطولة، تعد دعاية مجانية لمصر في كل دول العالم، ورسالة للعالم كله بأن مصر آمنة مستقرة ولا يوجد ما يشيعه البعض كذبا حول حقيقة الأوضاع.





وأضاف بيومي أن البطولة تفتح آفاق جديدة لتنشيط ملف السياحة بالإضافة للجهود التى تبذلها الوزارة في هذا الصدد وكافة مؤسسات الدولة في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن الوزارة ستستدعى كافة الجهات المعنية بالتنظيم للوقوف على خطة العمل والاستعداد لتنظيم البطولة وكيفية استغلال الحدث العظيم.





حصد اللقب

وكشف النائب سمير البطيخي، أن تنظيم مصر للبطولة سيتيح لها فرصة كبيرة في حصد اللقب الغائب منذ 9 سنوات بعد تحقيقها فى يناير عام 2010، على الرغم من أنه كان قريبًا النسخة الأخيرة التي أقيمت بأنجولا 2017 وخسرت مصر النهائي أمام الكاميرون، كما تساهم البطولة في فتح آفاق جديدة لاحتراف العديد من اللاعبين المصريين في كافة الدوريات العالمية.





مكاسب إعلانية

سيساهم استضافة مصر لكان 2019 فى تحقيق مكاسب كبيرة على مستوى الإعلانات من عائد تسويق البطولة وبيع حقوقها الإعلانية والبث الفضائي لمباريات البطولة وفعاليتها على مدار شهر كامل، وهو ما سيجلب عملة صعبة للاتحاد الإفريقى "كاف" باعتباره المنظم للبطولة، على أن تحصل البلد المستضيفة للمنافسات على جزء كبير من تلك الحقوق، بخلاف الدعم المالى الذى تحصل عليه الدولة المنظمة من كاف فى حال استضافة المونديال القارى.





وأعلن رئيس لجنة التذاكر، عمرو البرتقالي في اللجنة، عن الإنتهاء من وضع أسعار التذاكر الخاصة بالمباريات للمنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية 2019، حيث تم الإعلان عن 100 جنيه مصري لسعر التذكرة لمشجعي الدرجة الثالثة، وذلك في حين كون المباراة لا يشترك فيها المنتخب المصري، 300 جنيه مصر لتذكرة الدرجة الثانية، و500 جنيه مصري لتذكرة الدرجة الأولى.

وأسعار تذاكر المباريات التي تكون فيها منتخب مصر طرفا 200 جنيه الدرجة الثالثة، 400 جنيه تذكرة الدرجة الثانية، 600 جنيه الدرجة الأولى،500 جنيه الدرجة الأولى علوي، و 2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.

مصر ستحصل على 20% من عوائد الأمم الإفريقية

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن حجم السياحة الرياضية على مستوى العالم تقدر بـ100 مليار دولار، وهناك ضرورة للحصول مصر على أكبر قدر من هذه السياحة.





ولفت خبير التشريعات الاقتصادية إلى أن عائدات ألمانيا من بيع المنتجات الرياضية تقدر بـ600 مليون مارك، وهناك 400 ألف فرصة عمل في بريطانيا مرتبطة بالرياضة، متسائلًا: أين مصر في الاستثمار الرياضي؟.





وأشار إلى أن مصر وفرت اتاحة مالية لهذه البطولة بنحو 25 مليون دولار، والعائد المباشر من تنظيم هذه البطولة من المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم بكثير.





وأضاف أن مصر ستحصل على 20% من كافة عوائد بطولة الأمم الإفريقية سواء من البث الرياضي أو بيع التذاكر أو الإعلانات، وستحصل مصر على حق بثه مباريات هذه البطولة على التليفزيون الأرضي بسعر مميز جدًا لا يتجاوز الـ1500 دولار.