محافظ كفرالشيخ يتابع مراجعة مستندات التثبيت للمتعاقدين بالتربية والتعليم

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تابع الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال لجنة استيفاء مستندات تثبيت المتعاقدين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإرسالها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تمهيدًا لتثبيتهم، مشددًا بإنهاء المعوقات ومراجعة كافة المستندات التى تتضمن العقود وإقرارات القيام بالعمل والمؤهل، ومستندات الصرف، بالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة، مؤكدًا على التنسيق الكامل بين التربية والتعليم والتنظيم والإدارة بالمحافظة لإنهاء اى معوقات، ومراجعة المسميات الوظيفية بما يتوافق مع جدول الوظائف بالدولة، مع استيفاء العقود واقرارات استلام العمل، والمؤهل الدراسى، والمستندات المالية للصرف، مكلفًا بعقد اللجنة بشكل دائم لحين الانتهاء من استيفاء كافة المستندات لإرسالها الى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.



أكد محافظ كفر الشيخ، أنه يتم تدقيق مستندات 80% من المتعاقدين بالتربية والتعليم بالوظائف الإدارية وبعض الوظائف التخصصية، البالغ عددهم 3674 متعاقد، حيث كلف وكيل الوزارة_مدير عام التنظيم والإدارة، بالإنتقال الى مديرية التربية والتعليم، بكامل تشكيل اللجنة المعنية بهذا الشأن برئاسة المحاسب محمد فرحات مدير عام التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، لافتًا أن أول تعاقد " العقد الأول " وهو الأقرب للقيام بالعمل ومراجعة تطابق تلك المستندات لإرسالها للتنظيم والإدارة.



وكان المحافظ، أصدر القرار رقم 7548 لسنة 2019، الخميس قبل الماضى، بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة وعضوية كلًا من عمار غمري حميدة، بمديرية التنظيم والإدارة، علي عبدالعاطي علي، بمديرية التنظيم والإدارة، ابراهيم خضر، بمديرية التربية والتعليم، عبدالله الوحش، بمديرية التربية والتعليم، فوزي مبروك بمديرية التربية والتعليم، مندوب من مديرية التربية والتعليم(مقرر)، مندوب من مديرية التنظيم والإدارة(مقرر)، للقيام بالبحث في الحالات التي ارتأت مديرية التنظيم والإدارة أن هناك خلاف في البيانات المرسلة اليهم من مديرية التربية والتعليم وفي حالة الخلاف في الأسس يكون المستند المالي هو الفيصل، والاستعانة بمن تراه اللجنة مناسبا لإنجاز أعمالها وعلي أن تقوم بإعداد تقريرها اللازم في هذا الخصوص للعرض خلال 15 يوم من تاريخه، والموافاة ببيان من مديرية التنظيم والإدارة بالحالات المستوفاة لتوقيع خطاب لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاستكمال السير في اجراءات التثبيت.