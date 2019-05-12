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إيران تهدد أوروبا بـ"خطوة أخرى" إذا لم تف بالتزاماتها النووية

الأحد 12/مايو/2019 - 08:50 م
إيران تهدد أوروبا بـخطوة أخرى إذا لم تف بالتزاماتها النووية
ارشيفية
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وكالات
 
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قال بهرز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن بلاده ستخطو خطوة أخرى لتعليق بعض تعهداتها ضمن الاتفاق النووي حال عدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها بعد انتهاء مهلة الشهرين.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي لقناة "العالم" الإيرانية، اليوم الأحد "في حال عدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها بعد انتهاء مهلة الشهرين فإن إيران ستخطو خطوة أخرى لتعليق بعض تعهداتها ضمن الاتفاق النووي".

وأضاف كمالوندي "في المرحلة الثانية سيكون هناك موضوعان، سنقوم بتعليق بندين آخرين، الأول هو نسبة 3.67 بالمئة لتخصيب اليورانيوم، وسنقوم برفع هذه النسبة بحسب الحاجة".

وتابع كمالوندي "الثاني هو مفاعل الماء الثقيل في أراك، وإن كنا نعمل على إعادة تصميمه، هناك موضوع إعادة تفعيل أو تشغيل بعض المنشآت السابقة فيه، وهذه الأمور أيضا يمكن أن تكون على جدول الأعمال، الأمر الذي كان مهما للغاية بالنسبة لهم".
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المزيد عن: بهرز كمالوندي التزامات نووية إيران أوروبا
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