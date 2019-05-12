محافظ كفرالشيخ يناقش دور شركة الرمال السوداء في المشاركة المجتمعية

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ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، دور شركة الرمال السوداء فى المشاركة المجتمعية، وتابع أعمال تجهيز وتسليم أراضي الكثبان الرملية بشمال المحافظة تمهيدًا لبدء أعمال التنجيم عن الرمال السوداء لصالح الشركة المصرية للرمال السوداء "المصنع الأول"، بالتزامن مع أعمال إنشاء المصنع الأول للرمال السوداء شرق البرلس، على مساحة 80 فدانًا، والمصنع الثاني للرمال السوداء بالمنطقة الاستثمارية غرب البرلس بالساحل الشمالي لمحافظة كفر الشيخ على مساحة 35 فدانًا، مع العميد طارق راغب، المدير العام الإدارى لمصنع الرمال السوداء بالبرلس.



أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه كلف بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وأملاك الدولة، والشئون القانونية، والبيئة، ومجلس مدينة البرلس، ومجلس مدينة بلطيم، على ان تختص اللجنة بالتأكد من دقة المساحات المقترحة للتنجيم وعدم تعارضها مع دقة المساحات، وسيتم انعقاد اللجنة بعد اجازة عيد الفطر المبارك وذلك للبدء في إزالة جميع الإشغالات الخاصة بعمليات التنجيم الموجودة بالمنطقة للبدء في تشغيل المصانع.



وأشار إلى أن مصنع الرمال السوداء الأول تجري إقامته بشمال شرق البرلس على مساحة 80 فدانًا، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفرالشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي، لاستخراج 41 عنصرا معدنيا من الرمال السوداء، تقوم عليها صناعات متفردة ومتنوعة، وتدريب الكوادر المصرية العاملة في هذا المجال، باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء، فضلًا عن إنشاء المصنع الثاني للرمال السوداء، بشمال غرب البرلس على مساحة 35 فدانا باستثمارات قدرها 24 مليون دولار، وجاري الانتهاء من توصيل المرافق له، لسرعة الانتهاء من استغلال الرمال السوداء بالكثبان الرملية، واستخراج العناصر عالية القيمة من الرمال السوداء.