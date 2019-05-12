"النقد الدولي" يقدم حزمة انقاذ بـ 6 مليار دولار لباكستان

كشف عبدالحفيظ شيخ وزير المالية الباكستاني اليوم الأحد، عن إن فرقا فنية من باكستان وصندوق النقد الدولي توصلت إلى اتفاقية حول حزمة إنقاذ جديدة للبلاد لأجل ثلاث سنوات بقيمة ستة مليارات دولار.





وقال شيخ متحدثا للتلفزيون الباكستاني: "إن الاتفاقية التي أبرمت على مستوى الفنيين ستظهر أنه يجري تنفيذ إصلاحات فعالة في باكستان، ويتعين موافقة مجلس المديرين بصندوق النقد في واشنطن على الاتفاقية".