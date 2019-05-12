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انفجار يدمر محطة غاز فى فيرجينيا.. ويقتل ويصيب 7 أشخاص

الأحد 12/مايو/2019 - 07:50 م
انفجار يدمر محطة غاز فى فيرجينيا.. ويقتل ويصيب 7 أشخاص
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خاطر عبادة
 
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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 أخرين إثر انفجار هائل دمّر محطة للغاز في ولاية فيرجينيا الأمريكية، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم.

ووقع الانفجار في سوق ساوث ريفر يوم الجمعة ، على بعد عدة أميال شمال بوينا فيستا في غرب الولاية.

وأكد المحققون حصيلة القتلى بعد ظهر اليوم التالى، بعد العثور على رفات الضحايا الثلاثة بعد تفتيش الأنقاض.

وصرح ريك جارليتس،المتحدث بإسم شرطة ولاية فرجينيا لوكالة أسوشيتيد برس، بأن الرفات تم نقلها إلى الفاحص الطبي للتعرف عليها، والتي قد تستغرق عدة أيام، وتم نقل أربعة أشخاص آخرين إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح خطيرة في الانفجار، كما أكدّ الرقيب بأن الحريق يعامل على أنه مسألة جنائية لأن السبب غير معروف.

ومع ذلك، وفقاً لشبكة فوكس نيوز، يقول المحققون إنّ الحادث لا يبدو مشبوهاً.

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