رقم سلبي لمانشستر يونايتد أمام كارديف بالبريميرليج

كشفت تقارير إحصائية بأن مانشستر يونايتد حقق رقماً سلبياً له عقب الخسارة بهدفين نظيفين في آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام كارديف سيتي الذي ودع البريميرليج هذا الموسم.





وأفادت شبكة أوبتا للإحصائيات بأن هدف التقدم لكارديف منح اليونايتد رقم سلبي، حيث أنه نجح بذلك في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين فقط من تلك التي أقيمت على ملعبه أولد ترافورد هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.





يذكر أن المباراة تعتبر تحصيل حاصل في ظل تأكد هبوط كارديف للدرجة الأولى وعدم تأهل مانشستر يونايتد لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ومنافسته على المركز الخامس المؤهل لدور المجموعات من الدوري الأوروبي.



