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63.4 % تراجع في أرباح "الجوف" للأسمنت بالربع الأول

الأحد 12/مايو/2019 - 07:33 م
63.4 % تراجع في أرباح الجوف للأسمنت بالربع الأول
ارشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
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أعلنت شركة أسمنت الجوف عن تراجع الأرباح بنسبة 63.41 بالمائة بنهاية الربع الأول من 2019 على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، إن أرباحها بلغت 1.5 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقارنة مع أرباح بقيمة 4.1 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة للتوقفات المتقطعة وارتفاع مصاريف التمويل، على الرغم من ارتفاع كمية المبيعات وتحسن اسعار البيع، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وبلغت قيمة مبيعات الشركة نحو 56.8 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقارنة مع 49.7 مليون ريال مبيعات الربع الأول من 2018، بارتفاع 14.3 بالمائة.

وحققت الشركة خسائر بقيمة 36.1 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2018.
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