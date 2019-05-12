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محافظ دمياط تتابع إنشاءات المرحلة الأولى من شارع ٣٠٦

الأحد 12/مايو/2019 - 07:35 م
محافظ دمياط تتابع إنشاءات المرحلة الأولى من شارع ٣٠٦
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هند الشيال
 
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استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم، إبراهيم كرم المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر والسيد أسامة الشافعى رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للصندوق حيث تابعت المحافظ خلال اللقاء أعمال إنشاء مشروع شارع "٣٠٦" لإنشاء وحدات وعربات للطعام والذى تم توقيع البروتوكول بشأنه مع صندوق تحيا مصر شهر يناير الماضي.

و أكدت المحافظ أنه جارى العمل بالمرحلة الأولى من المشروع والتى سيتم الانتهاء منها خلال الشهر الحالى مضيفة أنه سيتم تدريب الشباب أصحاب الوحدات على استراتيجية وأسلوب العمل وكيفية إدارته.

وأضافت محافظ دمياط إلى أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال إنشاء مناطق تجمع تلك الوحدات بشكل حضارى لافتة إلى أنه سيساهم وبشكل كبير في القضاء مشكلتى العشوائية والباعة الجائلين.

ومن جانبه أكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن المشروع سيحقق طفرة كبيرة بالاقتصاد القومى وما سيترتب عليه من آثار ايجابية اهمها توفير فرص عمل جديدة للشباب.

كما صرح أسامة الشافعى أن "٣٠٦"يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة الامر الذى سيساهم فى مواجهة شبح البطالة وفتح مجالات جديدة أمام الشباب.
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