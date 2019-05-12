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البيت الأبيض: ترامب قد يلتقى رئيس الصين فى اليابان الشهر المقبل

الأحد 12/مايو/2019 - 07:34 م
البيت الأبيض: ترامب قد يلتقى رئيس الصين فى اليابان الشهر المقبل
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 
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أعلن كبير المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، لاري كودلو، اليوم الأحد، أنه من المرجح أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، في يونيو على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان لمناقشة التجارة.

وقال كودلو في مقابلة مع شبكة فوكس :"هناك قمة لمجموعة العشرين في اليابان في نهاية شهر يونيو المقبل، ومن المحتمل جداً أن يلتقي الرئيس ترامب والرئيس شي في ذلك الاجتماع". 

وتتواصل المحادثات التجارين بين أقوى اقتصادين فى العالم، رغم إعادة ترامب رفع التعريفات الجمركية على الصين.
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