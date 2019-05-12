غدًا.. "إير فرانس" تعلن خطة التخلص الطوعي من 465 موظف

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أعلنت شركة إير فرانس" كيه ال ام" للطيران أنها ستقدم غدًا الاثنين خطة للمغادرة الطواعية لموظفي الشركة.



وذكرت مصادر أن الخطة تستهدف أفراد الطواقم الأرضية، وتشمل إجراءات إعادة هيكلة، مثل تغيير بعض المسارات، واستخدام طائرات أصغر حجمًا بحسب"بلومبرج".



وأفادت صحيفة فرنسية بأن الخطة تهدف لشطب 465 وظيفة.



