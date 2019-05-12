جوارديولا ورياض محرز.. رصيد من الأرقام الشخصية
الأحد 12/مايو/2019 - 07:23 م
ريهام عبد المحسن
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سجل جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ورياض محرز نجم الفريق أرقاما شخصية مميزة لهما في الدوري الإنجليزي عقب التتويج به بالفوز على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف.
وحقق جوارديولا لقب الدوري الثامن له خلال 10 سنوات خلال مسيرته التدريبية،
بينما حقق رياض محرز لقب البريمرليج للمرة الثانية له في تاريخه (الأولى كانت مع
ليستر سيتي والثانية مع المان سيتي).
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