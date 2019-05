سخرية من "ماى" لاستخدام الكرة لأغراض سياسية

سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى من مقطع فيديو نشرته رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وهى يركل الكرة مع مجموعة من الأطفال، حيث قام باستغلال المشهد لأغراض سياسية من خلال الإشارة إلى النجاحات الأخيرة في كرة القدم الإنجليزية.

وقالت ماى، أمس السبت :"لقد كان أسبوعًا تاريخيًا لكرة القدم الإنجليزية، حيث ألهمت فرق "ليفربول، وتوتنهام، وآرسنال وتشيلسي" الأطفال والكبار"، وأرفقت مقطع فيديو لنفسها وهي تلعب كرة القدم في دائرتها الانتخابية بميدنهيد.

ومع ذلك لم تمرّ هذه اللعبة بشكل جيد على نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام المستخدمون بانتقاد ماي لمحاولتها استغلال نجاح الفرق الأربعة الإنجليزية التي تأهلت لنهائيات الأمم الأوروبية لهذا العام.

وقال مستخدم :"لقد أسقطت الكرة منذ وقت طويل.. بطاقة حمراء"، بينما ربط أخر ركلة ماى بالإشارة المحتملة لخروجها من الاتحاد الأوروبى.

It’s been a historic week for English football, with Liverpool, Spurs, Arsenal and Chelsea inspiring children, adults, Prime Ministers... pic.twitter.com/pLyqEzldiI