كريسيتانو وديبالا في هجوم يوفنتوس أمام روما
الأحد 12/مايو/2019 - 06:39 م
أحمد عصام
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أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام فريق روما ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.
تشكيل يوفنتوس أمام روما
حراسة المرمى: تشيزيني.
خط الدفاع: دي تشيليو - كاسيريس - كيليني - سبينازولا.
خط الوسط: إيمري تشان - ماتويدي - بيانيتش - كوادرادو.
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ديبالا
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