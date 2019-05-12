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كريسيتانو وديبالا في هجوم يوفنتوس أمام روما

الأحد 12/مايو/2019 - 06:39 م
كريسيتانو وديبالا في هجوم يوفنتوس أمام روما
رونالدو
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أحمد عصام
 
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أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام فريق روما ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

 

تشكيل يوفنتوس أمام روما

 

حراسة المرمى: تشيزيني.

 

خط الدفاع: دي تشيليو - كاسيريس - كيليني - سبينازولا.

 

خط الوسط: إيمري تشان - ماتويدي - بيانيتش - كوادرادو.

 

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ديبالا

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المزيد عن: يوفنتوس كريستيانو رونالدو رونالدو ديبالا اخبار الرياضة
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