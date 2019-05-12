اتهام 3 مقدسيين بالتخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال لصالح حماس

وجه المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الإثنين، لوائح اتهام ضد ثلاثة مقدسيين بالتخطيط لتنفيذ عمليات خطيرة داخل إسرائيل، تشمل عمليات اغتيال وإطلاق نار على شواطئ مدينة تل أبيب.

وقال موقع "مفزاك لايف" الإسرائيلي، إن "المدعي العام في منطقة القدس، قدم لوائح اتهام بحق 3 فلسطينيين من شرق القدس، بتهمة التواصل مع عميل أجنبي وتهم أخرى".





وأضاف الموقع، أن "المعتقلين عملوا بتوجيهات من حماس فى غزة، وخططوا لتنفيذ هجوم كبير على شواطئ تل أبيب من خلال إطلاق النار".

من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن "أعضاء خلية حماس هم محمود عبد اللطيف وآدم المسلماني، وتم تجنيدهم خلال فترة اعتقالهم في السجون عام 2017، وقد خططوا لاغتيال رئيس بلدية القدس نير بركات، والحاخام الإسرائيلي يهودا غليك، وقائد الشرطة القدس روني الشيخ".