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فرقة مسرح الشمس تشارك فى فعاليات معرض الكتاب بفيصل

الأحد 12/مايو/2019 - 07:05 م
فرقة مسرح الشمس تشارك فى فعاليات معرض الكتاب بفيصل
فرقة مسرح الشمس
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الفجر الفني
 
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أكدت الفنانة وفاء الحكيم، مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة أن عرض "ست الدنيا" من إنتاج الفرقة يشارك ضمن فعاليات معرض الكتاب المقام بشارع فيصل بمحافظة الجيزة ، و ذلك بين التاسع واالخامس عشر  من شهر رمضان فى تمام التاسعة مساء.
 
وأضافت "الحكيم" أن الفرقة تشارك أيضا بالمعرض بعدد من ورش الفنون التشكيلية لرواد المعرض بالمجان. " ست الدنيا " هو نتاج ورشة الرقص الإيقاعي التي إقامتها الفرقة خلال الشهرين الماضيين لأعضاء فرقة الشمس، تحت إشراف الفنان ميدو آدم،تأليف و أشعار بلال امام،ألحان و غناء أحمد الناصر ، بطولة أحمد الدسوقي ، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، و فناني فرقة الشمس ، تصميم و تدريب ميدو آدم.
 
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