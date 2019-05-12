فرقة مسرح الشمس تشارك فى فعاليات معرض الكتاب بفيصل

أكدت الفنانة وفاء الحكيم، مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة أن عرض "ست الدنيا" من إنتاج الفرقة يشارك ضمن فعاليات معرض الكتاب المقام بشارع فيصل بمحافظة الجيزة ، و ذلك بين التاسع واالخامس عشر من شهر رمضان فى تمام التاسعة مساء.

وأضافت "الحكيم" أن الفرقة تشارك أيضا بالمعرض بعدد من ورش الفنون التشكيلية لرواد المعرض بالمجان. " ست الدنيا " هو نتاج ورشة الرقص الإيقاعي التي إقامتها الفرقة خلال الشهرين الماضيين لأعضاء فرقة الشمس، تحت إشراف الفنان ميدو آدم،تأليف و أشعار بلال امام،ألحان و غناء أحمد الناصر ، بطولة أحمد الدسوقي ، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، و فناني فرقة الشمس ، تصميم و تدريب ميدو آدم.