فرقة مسرح الشمس تشارك فى فعاليات معرض الكتاب بفيصل
الأحد 12/مايو/2019 - 07:05 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
أكدت الفنانة وفاء الحكيم، مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة أن عرض "ست الدنيا" من إنتاج الفرقة يشارك ضمن فعاليات معرض الكتاب المقام بشارع فيصل بمحافظة الجيزة ، و ذلك بين التاسع واالخامس عشر من شهر رمضان فى تمام التاسعة مساء.
وأضافت "الحكيم" أن الفرقة تشارك أيضا بالمعرض بعدد من ورش الفنون التشكيلية لرواد المعرض بالمجان. " ست الدنيا " هو نتاج ورشة الرقص الإيقاعي التي إقامتها الفرقة خلال الشهرين الماضيين لأعضاء فرقة الشمس، تحت إشراف الفنان ميدو آدم،تأليف و أشعار بلال امام،ألحان و غناء أحمد الناصر ، بطولة أحمد الدسوقي ، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، و فناني فرقة الشمس ، تصميم و تدريب ميدو آدم.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن فرقة مسرح الشمس سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار فرقة مسرح الشمس أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
- "الحديقة الدولية" تعرض نتاج ورشة الرقص المعاصر لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة.. السبت
- " الحديقة الدولية" تعرض نتاج ورشة الرقص المعاصر لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة.. السبت
- نتاج ورشة الرقص المعاصر لدمج ذوي الإحتياجات ينير "الشمس" (صور)
- بيت المسرح يحتفي بانتصارات أكتوبر
- بمشاركات هي الأكبر في تاريخه.. 5 عروض و8 ورش للأطفال للبيت الفني للمسرح بمعرض الكتاب
- البيت الفني للمسرح يشارك ضمن فعاليات اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي الكتاب
- احتفالا بمرور عام على إنشائها.. "الشمس" تنير الحديقة الدولية بإنتاجها
- بيت المسرح يستقبل الشهر الكريم بـ 6 عروض في القاهرة والاسكندرية
- "ست الدنيا" لفرقة "الشمس" ينير فيصل للكتاب
- "ست الدنيا" ينير فيصل للكتاب