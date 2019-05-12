البنوك السعودية توضح الجهات المرخصة بممارسة نشاط التمويل العقاري

أوضحت البنوك السعودية، اليوم الأحد، الجهات المرخصة بممارسة نشاط التمويل العقاري، حيث يلجأ بعض الأشخاص إلى جهات تمويل غير مرخصة من مؤسسة النقد؛ لعدم إمكانية حصولهم على تمويل من البنوك أو شركات التمويل المرخصة؛ نظرًا إلى تعثرهم المالي أو وصول معدل عبء المديونية لديهم إلى الحد الأقصى المسموح به.

وحذرت مؤسسة النقد من التعامل مع جهات تمويل غير مرخصة، وشددت على أن كل من يمارس نشاط التمويل بلا ترخيص يكون عرضة لعقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونشر موقع البنوك السعودية قائمة بالجهات المرخصة بممارسة نشاط التمويل العقاري والتي جاءت على النجو التالي: بنك الرياض، شركة أملاك العالمية، البنك السعودي البريطاني، البنك العربي الوطني، شركة دار التمليك، مجموعة سامبا المالية، البنك الأهلي التجاري، البنك السعودي الفرنسي، بنك البلاد، مصرف الراجحي.

والشركة السعودية لتمويل المساكن، البنك السعودي للاستثمار، شركة دويتشه الخليج للتموين، مصرف الإنماء، البنك السعودي الهولندي، بنك الجزيرة، شركة عبداللطيف جميل المتحدة لتمويل العقار، شركة بداية لتمويل المنازل، الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فرع بنك الإمارات دبي الوطني.