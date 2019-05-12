رامز جلال عن صوت سلوى خطاب: راعية الشرقية للدخان
الأحد 12/مايو/2019 - 07:00 م
مريم الشريف
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سخر الفنان رامز جلال، من صوت الفنانة سلوى خطاب، قائلا: "راعية الشرقية للدخان، مارلبورو الفن، كليو باترا الدراما، الأحبال الصوتية عليها جالاخ".
وأضاف "جلال" خلال برنامج "رامز فى الشلال" على قناة mbc مصر ساخرا: "سلوى خطاب مش حاطة ميك اب، لكن دى عامله نقاشة على وشها، ناقص تكتب انتخبوا سلوى".
وأضاف "جلال" خلال برنامج "رامز فى الشلال" على قناة mbc مصر ساخرا: "سلوى خطاب مش حاطة ميك اب، لكن دى عامله نقاشة على وشها، ناقص تكتب انتخبوا سلوى".
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