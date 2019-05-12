شيخ الأزهر: يحرم على الزوجة أن تفشي سر الزوج

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إنه يجب على المرأة أن تحفظ حقوق الزوج في نفسها وأمواله، مستدلًا بقول الله تعالي: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ".





وأضاف "الطيب"، خلال حواره في برنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، اليوم الأحد أن الأسرة في الإسلام شيء مقدس، مشيرا إلى أن الإسلام حرم على الزوج أخذ مال زوجته دون رضاها، وحفظ مال الزوج بأن لا تتصرف الزوجة فيه خارج دائرة المعروف.



