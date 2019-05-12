مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD

ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر , الدوري الاسباني الممتاز 2018-2019 الليجا الاسبانية الاسبوع السابع والثلاثون , في اطار مباريات الجولة السابعة والثلاثون من الليجا الاسبانية الدوري الاسباني سنكون علي لقاء مع مباراة ريال مدريد امام مضيفه ريال سوسيداد في لقاء سيقام علي ملعب الانوتيبا معقل فريق ريال سوسيداد في اقليم الباسك الاقليم الذي ينتمي لفرنسا واسبانيا.





ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر





ريال مدريد ذهابا علي ميدانه في لقاء اقيم في افتتاحية ذلك العام لحساب الجولة الثامنة عشر من المسابقة قد تواجه مع ريال سوسيداد وقد تلقي الهزيمة بهدفين نظيفين في مفاجاة كبري حينها وفي نزيف نقاط كان مستمر للفريق الملكي وسيحاول ريال مدريد رفقة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان تحقيق الانتصار اليوم علي ريال سوسيداد من اجل ختام البطولة المحلية وذلك الموسم الكارثي بشكل جيد يليق بالكبير ريال مدريد.





مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر









مباراة ريال مدريد مباشر اليوم.





الدوري الاسباني

الدور الاول

الأسبوع الثامن عشر

ملعب السانتياجو برنابيو









بث مباشر موعد اللقاء.





يوم الاحد 12 مايو 2019.

الساعة السادسة ونصف مساءا بتوقيت مصر.













القنوات الناقلة لمباراة





بين سبورتس 3.



