شيخ الأزهر: من حقوق الزوج على زوجته أن تحفظه في ماله

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن من حقوق الزوج على زوجته أن تحفظه في ماله؛ لأنها راعية في بيتها والزوج مسؤول عن رعايتها.





وأضاف "الطيب"، خلال حواره في برنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، اليوم الأحد أنه مطلوب من الزوجة أن تتقي الله سبحانه وتعالي في مال زوجها سواء من حيث الإنفاق على البيت أو حتى في الصدقات التي أبيحت لها التصرف فيها دون إذن الزوج".



