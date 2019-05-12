ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شيخ الأزهر: من حقوق الزوج على زوجته أن تحفظه في ماله

الأحد 12/مايو/2019 - 06:38 م
شيخ الأزهر: من حقوق الزوج على زوجته أن تحفظه في ماله
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن من حقوق الزوج على زوجته أن تحفظه في ماله؛ لأنها راعية في بيتها والزوج مسؤول عن رعايتها.

وأضاف "الطيب"، خلال حواره في برنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، اليوم الأحد أنه مطلوب من الزوجة أن تتقي الله سبحانه وتعالي في مال زوجها سواء من حيث الإنفاق على البيت أو حتى في الصدقات التي أبيحت لها التصرف فيها دون إذن الزوج".

وأوضح الإمام الأكبر أن البيوت التي يتوفر بها إمكانيات التصدق، على الزوجة أن تتصدق بما لا يضر ببيتها وأموال زوجها، ولا يشترط إذن الزوج.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
-
x
22:00
-
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
-
x
20:30
-
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
0
x
16:00
0
تشيلسي
ليفربول
2
x
16:00
0
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
0
x
16:00
2
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
2
x
16:00
2
إيفرتون
بيرنلي
1
x
16:00
2
آرسنال
برايتون
1
x
16:00
4
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
1
x
18:30
0
خيتافي
ريال سوسييداد
1
x
18:30
1
ريال مدريد
فالنسيا
2
x
18:30
1
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
1
x
18:30
0
إشبيلية