الأزهر الشريف يكرم الفائزين في مسابقته العالمية للقرآن الكريم

كرم الأزهر الشريف اليوم الأحد، خلال الاحتفال السنوي للجامع الأزهر، السادة الفائزين في مسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم، التي نظمتها هيئة كبار العلماء، بمشاركة أكثر من 1200 متسابق من داخل مصر.





والفائزون من المستويات الخمسة كالأتي:





المستوى الأول:

1. جلال عبد الفتاح عبده أبو مصطفى

2. أحمد محمد علي عامر

3. أحمد محمد السيد خطاب

4. فرج سعيد محمد عبد العال

5. محمد رفاعي كامل زلط

المستوى الثاني:

1. أحمد رضا محمود القصراوي

2. أسماء إبراهيم عبدالمنعم الشربينى

3. حسن فتحى رمضان محمد

4. محمد السيد جمعه حسن

5. محمد هاني محمد كامل خليل

المستوى الثالث:

1. بلال محمد السيد جمعة

2. أحمد محمد صالح إبراهيم

3. إسماعيل فؤاد إسماعيل جادو طه

4. محمد عماد السيد البهلول حسن الدميري

5. وليد رضوان على عبد الراضي

المستوى الرابع:

1. فاطمة محمد عبد الستار محمد

2. عائشة أحمد محمد محمود

3. قطب محمد قطب محمد على

4. معاذ عصمت فتحي أحمد

5. محمود عبد الواحد محمود حسن

المستوى الخامس

1. آية نادر محمد أبو النصر

2. ندا اسمر إبراهيم محمد إبراهيم

3. نوران أكرم حامد مبروك

4. إسراء السيد سعد الهنداوي

5. يوسف علاء أمين عبد القادر قطب

كما تم تكريم أوائل الدارسين برواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر وهم:-

1- الشيماء المزمل محمد

2- زينب محمد مصطفي

3- غادة سعد جابر

4- مني أحمد متولي

5-شيماء معروف محمود

6- فاطمة الزهراء الكامل

7- فواد أحمد كمال

8-ممدوح ممدوح أحمد



