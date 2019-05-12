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شاهد beoutQ sport مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر يلا شوت رابط barcelona

الأحد 12/مايو/2019 - 06:09 م
شاهد beoutQ sport مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر يلا شوت رابط barcelona
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الفجر الرياضي
 
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شاهد beoutQ sport مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر يلا شوت رابط barcelona


سيحل خيتافي ضيفا على برشلونة في مباراة في الدوري الإسباني يسعى من خلالها الفريق الكتالوني إلى مصالحة جماهيره، وترقب رد فعلها عقب الخسارة 4-0 من ليفربول والإقصاء من دوري أبطال أوروبا.

 شاهد beoutQ sport مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر يلا شوت رابط barcelona


بينما يسعى خيتافي لتحقيق أي نتيجة إيجابية كي يواصل مشواره نحو العودة إلى البطولات الأوروبية هذا الموسم وإنهاء الموسم الرائع الذي يقدمه رجال ملعب الكولوسيوم آلفونسو بيريز بأفضل شكل ممكن.

 شاهد beoutQ sport مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر يلا شوت رابط barcelona


واستدعى فالفيردي لقائمة المباراة ليونيل ميسي كأبرز الموجودين، في ظل غياب كل من لويس سواريز وآرثر ميلو للإصابة، مباراة يخوضها البلوجرانا وسط حالة نفسية صعبة للغاية عقب الإقصاء المر من بطولة دوري أبطال أوروبا وضياع حلم الثلاثية.

 شاهد beoutQ sport مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر يلا شوت رابط barcelona


ملعب مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

تقام مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني على ملعب كامب نو معقل برشلونة، وتقام مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني في تمام الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت جرينتش، وتذاع مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3، ويدير مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني تحكيميًا الحكم خوسيه لويس جونزاليس.

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