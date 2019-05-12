أجمل أهداف مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي (فيديو)
الأحد 12/مايو/2019 - 06:06 م
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
توج نادي مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على برايتون.
Advertisements
- تشيلسي يعادل رقم مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي (صورة)
- السيتي وليستر يهنئان تشيلسي بعد تتويجه بلقب البريمير ليج
- يوفنتوس يسجل رقما تاريخيا بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي
- أهداف مباراة - برايتون 0 × 2 مانشستر سيتي | الدوري الإنجليزي
- محمد صلاح في مهمة محفوفة بالمخاطر أمام برايتون
- كلوب يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح
- خماسية يونايتد وسداسية برشلونة.. خطوات قليلة تفصل السيتي وجوارديولا عن موسم تاريخي
- غدا.. مانشستر سيتي في اختبار سهل أمام برايتون
- عاجل.. مانشستر سيتي يكتسح برايتون برباعية ويتوج بلقب الدوري الإنجليزي