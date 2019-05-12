ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أجمل أهداف مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي (فيديو)

الأحد 12/مايو/2019 - 06:06 م
أجمل أهداف مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي (فيديو)
مانشستر سيتي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
توج نادي مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على برايتون.


Advertisements
المزيد عن: مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي مانشستر سيتي ليفربول الدوري الانجليزي اخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
-
x
22:00
-
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
-
x
20:30
-
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
0
x
16:00
0
تشيلسي
ليفربول
1
x
16:00
0
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
0
x
16:00
1
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
1
x
16:00
2
إيفرتون
بيرنلي
1
x
16:00
2
آرسنال
برايتون
1
x
16:00
4
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
18:30
-
خيتافي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إشبيلية