رسميا.. أليسون أفضل حارس في البريمير ليج "فيديو"





وقدم أليسون مستوى رائع مع فريقه هذا الموسم في البريمير ليج، وقاده لتحقيق العديد من الانتصارات بفضل تصدياته في الأوقات الصعبة.





وكان أليسون قد انضم لليفربول في الموسم الماضي قادما من روما.

حصل البرازيلي أليسون حارس مرمى فريق ليفربول، على لقب أفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.