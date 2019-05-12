مانشستر يونايتد يسقط أمام كارديف.. تشيلسي وتوتنهام يتعادلان مع ليستر وإيفرتون

تعادل تشيلسي أمام مضيفه ليستر سيتي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ملعب "ووكرز" ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".

ولم ينجح كلا الفريقين في ترجمة الفرص التي سنحت لهما على مدار الـ90 دقيقة.

وبهذه النتيجة حافظ تشيلسي على موقعه في المركز الثالث على سلم الترتيب بعدما رفع رصيده للنقطة 72 نقطة، فيما جاء ليستر سيتي في المركز.

وفي مباراة أخرى تعادل توتنهام أمام ضيفه إيفرتون بهدفين لكل فريق، حيث سجل إيريك داير وكريستيان إيركسين ثنائية السبيرز، فيما أحرز ثيو والكوت وجينك توسن هدفي الضيوف.

وضمن توتنهام المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما رفع رصيده إلى 71 نقطة في المركز الرابع، أما إيفرتون فأنهى الموسم وبحوزته 58 نقطة.

وقاد المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج فريقه أرسنال لتحقيق فوز خارج ملعبه على حساب بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث أحرز ثنائية وأيدي نكيتيا الهدف الثالث فيما تكفل أشلي بارنس بهدف أصحاب الأرض الوحيد.

ورفع أرسنال رصيده للنقطة 67 في المركز الخامس، أما بيرنلي فاحتل المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة.

أما مانشستر يونايتد فتجرع مرارة الهزيمة على ملعبه ووسط جمهوره بعدما سقط أمام ضيفه كارديف سيتي بهدفين دون رد.

وتوقف رصيد الشياطين الحمر عند 66 نقطة في المركز السادس، بينما رفع كارديف سيتي رصيده للنقطة 34 لكنه هبط إلى الشامبيونزشيب.

وفي باقي المباريات تعادل ساوثهامتبون أمام هيديرسفيلد تاون بهدف لكل فريق، وفاز كريستيال بالاس على بورنموث بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، فيما اكتسح وست هام مضيفه واتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف، وسحق نيوكاسل مضيفه فولهام برباعية نظيفة.