ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد فوز السيتي باللقب.. شاهد الترتيب النهائي لجدول الدوري الإنجليزي

الأحد 12/مايو/2019 - 05:59 م
بعد فوز السيتي باللقب.. شاهد الترتيب النهائي لجدول الدوري الإنجليزي
Advertisements
طباعة
مني العوضي
 
Advertisements

أسدل الستار اليوم الأحد، على منافسات مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز وذلك بتتويج نادي مانشستر سيتي بطلاً للنسخة الحالية بعد اكتساح برايتون بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف لينهي صراعه مع ليفربول بتفوق.


وكان نادي ليفربول قد تفوق على وولفرهامبتون بثنائية نظيفة ولكن مانشستر سيتي يتوج باللقب متفوقاً بنقطة واحدة.


ويأتي ترتيب الدوري الانجليزية بعد نهاية الجولة الأخيرة كالآتي:


١- مانشستر سيتي: ٩٨ نقطة

٢- ليفربول: ٩٧ نقطة

٣- تشيلسي: ٧٢ نقطة

٤- توتنهام: ٧١ نقطة

٥- أرسنال: ٧٠ نقطة

٦- مانشستر يونايتد: ٦٦ نقطة

٧- وولفرهامبتون: ٥٧ نقطة

٨- إيفرتون: ٥٤ نقطة

٩- ليستر سيتي: ٥٢ نقطة

١٠- وست هام: ٥٢ نقطة

١١- واتفورد: ٥٠ نقطة

١٢- كريستال بالاس: ٤٩ نقطة

١٣- نيوكاسل يونايتد: ٤٥ نقطة

١٤- بورنموث: ٤٥ نقطة

١٥- بيرنلي: ٤٠ نقطة

١٦- ساوثهامبتون: ٣٩ نقطة

١٧- برايتون: ٣٦ نقطة

١٨- كارديف: ٣٤ نقطة

١٩- فولهام: ٢٦ نقطة

٢٠- هدرسفيلد: ١٦ نقطة

Advertisements
المزيد عن: مانشستر سيتي ليفربول كورة الدوري الإنجليزي البريمير ليج أخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
-
x
22:00
-
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
-
x
20:30
-
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
0
x
16:00
0
تشيلسي
ليفربول
1
x
16:00
0
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
0
x
16:00
1
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
1
x
16:00
2
إيفرتون
بيرنلي
1
x
16:00
2
آرسنال
برايتون
1
x
16:00
4
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
18:30
-
خيتافي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إشبيلية