حكومة نتنياهو تختار قرية لتسميتها "ترامب" بالجولان

اختارت حكومة بنيامين نتنياهو، قطعة أرض لقرية تنال إسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امتناناً لقرار واشنطن بإعلان سيادة الدولة اليهودية على هضبة الجولان المحتلة، وفقًا لشبكة روسيا اليوم.





وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إنه سيحضر الاسم إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه بمجرد إنشاء المجتمع الجديد، دون الكشف عن الإسم الدقيق للمستوطنة.





وأعلن نتنياهو عن اللفتة الرمزية في منتصف أبريل بعد فترة وجيزة من فوز تحالفه بأغلبية المقاعد في البرلمان. وقال، إن الإسرائيليين "تأثروا بشدة" بقرار ترامب "التاريخي" بإعلان المنطقة كجزء من الدولة اليهودية.