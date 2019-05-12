عاجل - بعد تساوي أوباميانج وصلاح وماني.. من سيتوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي ؟









تقاسم الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني لاعبا ليفربول، والجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال، صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، بعد ختام المسابقة، وسجل كل منهما 22 هدفًا.





و تنص لوائح الاتحاد الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" على تقاسم الجائزة حال تساوى لاعبين أو أكثر فى عدد من الأهداف المسجلة، دون النظر إلى عدد الأهداف المصنوعة أو نسبة المشاركة فى المباريات.





وبناءًا على ذلك يتقاسم الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وأوباميانج جائزة هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم.





وإليكم الترتيب النهائي لهدافي الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي:





- محمد صلاح (ليفربول) .. 22 هدفًا





- أوباميانج (أرسنال) . 22 هدفًا





- ساديو ماني (ليفربول) .. 22 هدفًا





- سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) .. 21 هدفًا





- جيم فاردي (ليستر سيتي) .. 18 هدفًا





- رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) .. 17 هدفًا





- هاري كين (توتنهام) .. 17 هدفًا





- ايدين هازارد (تشيلسي) .. 16 هدفًا





- كاليوم ويلسون (بورنموث) .. 14 هدفًا





- سيجوردسون (إيفرتون) .. 13 هدفًا