بالأرقام.. تعرف على حصاد محمد صلاح في الدورى الإنجليزى هذا الموسم
الأحد 12/مايو/2019 - 05:49 م
محمد ج
Advertisements
Advertisements
انتهت اليوم "الأحد" منافسات بطولة الدوري الإنجليزى بفوز فريق مانشستر سيتى باللقب السادس في تاريخه وخسارة ليفربول اللقب بفارق نقطة وحيدة ، ويستعرض الفجر الرياضي، حصاد الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدورى هذا الموسم.
وقدم الدولى المصري محمد صلاح موسم جيد
بعد المشاركة فى في البريميرليج، فى 38 مباراة أحرز خلالها 22 هدف وصنع 11.
بينما شارك في مباراتى لليفربول في كؤوس
إنجلترا،وشارك في 11 مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أحرز 4 أهداف وصنع
هدفين فقط.
ويذكر أن صلاح تساوي مع كل من السنغالى ولاعب ليفربول ساديو مانى وبيير إيمريك أوباميانج المهاجم الجابونى لنادى أرسنال فى عدد الأهداف المسجلة بالدورى والبالغ عددهم 22 هدف ليحصدوا الثلاثى لقب هداف الدورى.
Advertisements
المزيد عن: محمد صلاح كورة رياضة الدوري الإنجليزي أخبار الرياضة
- حصاد صلاح في الدوري الأول.. أرقام مميزة وأهداف مؤثرة
- "هداف البريميرليج ومعادلة راش".. أرقام خرافية حققها صلاح بهدفه أمام آرسنال
- محمد صلاح يوجه رسالة خاصة لـ"فيرمينو" (صورة)
- محمد صلاح بطل 2018 على حساب ماني وفيرمينو
- 4 مباريات ليوفنتوس ودورتموند في يناير.. تعرف عليها
- السنة الجديدة.. 4 مباريات ليوفنتوس ودورتموند في يناير
- مُنافس "صلاح".. أرقام الجابوني "أوباميانج" خلال عام 2018
- اتحاد الكرة يحسمها: محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا للمرة الثانية
- بالأرقام.. كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي
- رسميا.. محمد صلاح هداف للدوري الإنجليزي مناصفة مع ماني وأوباميانج