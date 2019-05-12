رسميا.. محمد صلاح هداف للدوري الإنجليزي مناصفة مع ماني وأوباميانج









وسجل ماني ثنائية في مباراة ليفربول اليوم أمام ولفرهامبتون، بينما أحرز أوباميانج هدفين لأرسنال في شباك بيرنلي.





ولم ينجح محمد صلاح في التسجيل في مباراة الليفر اليوم أمام ولفرهامبتون ليتوقف رصيده عند 22 هدفا.

توج الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي هدافا لبطولة الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا مناصفة مع زميله السنغالي ساديو ماني، والجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال، بعدما تساوى الثلاثي في نفس الرصيد من الأهداف.